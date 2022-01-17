Прокуратура просит суд об аресте Порошенко с залогом в 1 млрд грн

Сторона обвинения просит Печерский районный суд избрать пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко меру пресечения по "угольному делу" в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 1 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина.

﻿"Прошу применить в отношении подозреваемого Порошенко... меру пресечения в виде содержания под стражей... определить залог... 1 млрд грн", - сказал представитель прокуратуры в суде в понедельник.

Необходимость избрания такой меры пресечения обвинение аргументирует характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко. По мнению обвинения, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января. Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

Утром 17 января Порошенко вернулся в Украину и прибыл в Печерский районный суд г. Киев для избрания меры пресечения. Под зданием суда сторонники Порошенко проводят акцию в его поддержку.