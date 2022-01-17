АТБ может перестать продавать продукты, на которые ввели регулирование цен

Решение Кабинета министров установить максимальную торговую надбавку в 10% на расширенный перечень продуктов питания не обосновано, не обсуждалось с торговыми сетями и может привести к приостановке продаж таких продуктов, сообщает Новое время.

Об этом в Facebook написал Борис Марков, гендиректор корпорации АТБ, комментируя постановление КМУ № 1 от 12 января, которое расширило госрегулирование цен еще на девять товарных групп.

По мнению Маркова, постановление «не имеет под собой ни серьезного обоснования, ни тем более перспектив эффективной реализации».

Гендиректор АТБ заявил, что установленная планка наценки не более 10% « не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования ».

Кроме того, как отметил Марков, « данная инициатива никак не обсуждалась с участниками рынка, с профильными объединениями и ассоциациями, и выглядит как инструмент лоббирования ». Кроме того, постановление Кабмина требует дополнительных разъяснений и уточнений, как по механике внедрения, так и по порядку ценообразования.

По его мнению, ритейл просто поставили перед фактом, ограничив ему право для конструктивного диалога и участия.

Марков также подчеркивает, что рост цен на социально значимые продукты питания обусловлен ростом отпускных цен со стороны производителей.

"Производители сегодня вынуждены повышать цены, по причинам роста цен на энергоносители (газ), а также других факторов, составляющих при формировании себестоимости продукции. Причем данная тенденция, по многим прогнозам, будет только усиливаться… Многие производители уже заявляют о неэффективности данного постановления, которое не решает для них базовых проблем: затраты на энергоресурсы, сырье и т. д." , — пишет гендиректор АТБ.

В свою очередь, он предлагает разработать и внедрить механизмы стабилизации ценообразования с четким пониманием причин их роста для конечного потребителя, включив в широкую дискуссию всех участников рынка и все заинтересованные стороны.

Кабмин 30 декабря ввел госрегулирование цен на хлеб, батоны и подсолнечное масло, поскольку они имеют существенную социальную значимость.

12 января КМУ расширил список продуктов, торговая наценка на которые не может превышать 10%.

АТБ насчитывает более 1316 магазинов в Украине — это крупнейшая торговая сеть страны.