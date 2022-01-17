Порошенко уснул во время заседания суда

Экс-президент Петр Порошенко задремал во время заседания Печерского суда по избранию ему меры пресечения в рамках дела о «госизмене», сообщает Новое время.

Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

На нем видно, что во время выступления своего адвоката Игоря Голованя лидер Евросолидарности прикрыл глаза и склонил голову, подперев ее одной рукой, однако в какой-то момент она опустилась слишком низко, в результате чего Порошенко проснулся.

Порошенко прилетел около 9:00 рейсом из Варшавы в столичный аэропорт Жуляны. Кроме сторонников, экс-президента встречали также множество журналистов и сотрудники правоохранительных органов.