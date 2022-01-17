Moderna сообщила о создании вакцины против коронавируса и гриппа

В Moderna намерены создать вакцину, которая объединит бустерную дозу против COVID-19 и прививку против гриппа.﻿ Об этом заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель, сообщает Новое время.

Комбинированная вакцина против COVID-19 и гриппа может быть доступна к осени 2023 года, сказал Бансель на Всемирном экономическом форуме – виртуальной конференции Davos Agenda.

"Наша цель — иметь возможность делать одну ежегодную бустерную прививку, чтобы у нас не было проблем, когда люди не хотят делать две-три прививки за зиму" , — добавил он.

Бустерная доза вакцины отличается от дополнительной. Дополнительную вводят, чтобы обезопасить людей, для которых из-за тяжелых заболеваний две дозы препарата могут не стать надежной защитой. А бустерную — чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается.