Поваленные деревья и перевернутые машины: Польшу накрыла непогода

На Польшу обрушились снегопады с сильным ветром, которые принесли немало бед. Вследствие непогоды были повалены деревья, перевернуты автомобили, а жители многих районов остались без света, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

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Кроме того, в результате непогоды пострадали два человека. В больницу госпитализировали 47-летнего мужчину и 42-летнюю женщину.

Так, во Млаве сильный ветер сорвал часть крыши на заводе LG, в результате было повреждено несколько автомобилей. Также ветер перевернул грузовик в ​​Варшаве. На трассе S8 затруднено движение, а в сторону столицы страны образовалась пробка - там из-за ветра опрокинулся грузовик.

Также из-за сильного ветра в некоторых районах оборвало линии электропередач. Без света остались около 30 тысяч человек.

17 января сильный ураганный ветер накрыл Латвию. В результате уже несколько часов самолеты не могут приземлиться в аэропорту Риги, обесточены несколько тысяч домов.