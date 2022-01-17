В Киеве появятся два новых автобусных маршрута

Два новых автобусных маршрута появятся в Киеве с 18 января. При этом жители Киева больше не смогут воспользоваться услугами маршрутки № 576, сообщает УНИАН.

Маршрутка №576 завершает свою работу в связи с запуском автобуса №57, который полностью дублирует ее маршрут от станции метро "Академгородок" до авторынка "Чапаевка":

проспект Академика Палладина (от улицы Академика Ефремова) – Кольцевая дорога – улица Академика Заболотного – Столичное шоссе (в обратном направлении Днепровское шоссе) – улица Академика Заболотного.

При этом запустят еще один автобусный маршрут №105 от улицы Тростянецкой до Бориспольского шоссе по маршруту:

Улица Тростянецкая – улица Архитектора Вербицкого – улица Армянская – улица Ташкентская – улица Старобориспольская – Харьковская площадь – Бориспольское шоссе – 23 километр Харьковское шоссе (Дарницкое лесничество) – Бориспольское шоссе, 41-В.