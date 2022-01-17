Порошенко объявили во внутригосударственный розыск (Обновлено)

Пятый президент Украины Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске﻿. Об этом свидетельствует информация на сайте МВД, сообщает Деловая столица.

Его анкета находится в разделе "Лица, которые скрываются от досудебного следствия". Датой "исчезновения" указано 24 декабря 2021 года.

Там указано, что следствие относительно Порошенко ведется по ст. 3-258 ч.1 ст.111 ч.1.

В понедельник, 17 января, пятый президент Украины Петр Порошенко приехал в Печерский райсуд Киева, где ему должны избрать меру пресечения по "угольному делу". Сторона обвинения на заседании по делу о госизмене просит Печерский суд арестовать Порошенко на два месяца с альтернативой залога в 1 млрд гривень, обязать его сдать паспорта, а также носить электронный браслет.

По состоянию на 19:40 информация о розыске пятого президента уже была недоступна.