США и ЕС отказались от идеи отключить Россию от SWIFT

По данным авторитетной германской газеты Handelsblatt, Евросоюз и США отказались от идеи отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT, сообщает Новое время.

Со ссылкой на правительственные источники, Handelsblatt пишет, что вместо отключения от SWIFT обсуждается введение адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

Газета пишет, что такая инициатива «слишком затруднительна» для участников переговоров. Отключение РФ от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и развитию альтернативной платежной системы без доминирования Запада, пишет газета.

Также сообщается, что Германия настаивает на исключениях из санкций, чтобы она могла оплачивать импорт нефти и газа из РФ.