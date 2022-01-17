Суд над Порошенко: автозаки пригнаны, силовики в полной боеготовности

К зданию Печерского районного суда Киева, где избирают меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко, которого обвиняют в государственной измене, съезжаются автозаки, а силовики начинают выстраиваться в полном обмундировании, сообщает Деловая столица.

Об этом написал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Судья принимает решение, а Банковая уже приняла. Силовики надевают доспехи и подгоняют автозаки" , — сообщил нардеп.

Стоит отметить, что под зданием суда находятся сторонники пятого президента Украины, которые требуют освобождения политика.