Похолодание перед Крещением: прогноз погоды на 18 января

В Украине снова начинает постепенно холодать. В Крещенский Сочельник в некоторых районах температура воздуха опустится до -4°С днем и до -6°С ночью. Конечно, это не привычные нам крещенские морозы, но все же более зимняя погода﻿, чем была еще в конце прошлой недели.

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Итак, во вторник, 18 января, во всех центральных, а также в северных и в Харьковской областях ожидается температура от -4°С до -1°С днем и от -6°С до -2°С ночью. В остальных же восточных, а также в большинстве западных, южных областях и в Крыму будет потеплее – от -2°С до 1°С днем и от -6°С на западе до 1°С на востоке ночью. Теплее же всего будет в двух областях Украины – Закарпатской и Одесской. Там ожидается температура 0-2°С днем и от -4°С до 0°С соответственно ночью.

Из осадков 18 января ожидается снег в большинстве западных (кроме Закарпатской, Волынской и Ровненской областей), а также во всех центральных, северных, восточных и в Запорожской области. На части территории, а именно во всех восточных, западных областях и в Крыму, ожидается ветер около 14-32 км/час в среднем, на западе и на полуострове местами возможны шквалы до 36-43 км/час. На остальной части Украины, а именно в центре, на юге и на севере везде будет шквальный ветер 22-40 км/час в среднем.



Укргидрометцентр предупреждает, что 18 января в Украине из-за сильных порывов ветра устанавливают первый уровень опасности – желтый.

В столице Украины, Киеве﻿, 18 января ожидается температура воздуха от -4°С до 0°С в течении дня, шквальный ветер 29-40 км/час и снег.