Шмыгаль встретился с главой МИД Канады

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жюли, во время которой обсудил торгово-экономическое сотрудничество, повышение обороноспособности Украины и либерализацию визового режима, сообщает Деловая столица.

Шмыгаль поблагодарил Канаду за консолидацию международной позиции по агрессивным действиям России.

"В нынешних условиях критическую роль играет поддержка партнеров в повышении обороноспособности Украины. В этой связи мы особенно ценим деятельность в Украине Канадской тренировочной миссии UNIFIER. Ожидаем продолжения этой миссии после марта 2022 года" , — отметил глава правительства.

В ходе встречи стороны обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества. Премьер-министр отметил, что расширение Соглашения о свободной торговле на услуги и инвестиции является важным элементом углубления двусторонних отношений.

"Надеюсь, объявление о начале этих переговоров состоится до конца этого месяца по случаю установления дипломатических отношений между нашими странами" , – отметил Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства подчеркнул важность привлечения канадских инвесторов для реализации совместных проектов в Украине.

Шмыгаль также выразил надежду на дальнейший диалог по упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду.

"Для украинцев Канада является большим другом и партнером. Очень многие наши граждане живут и работают в Канаде, очень много родственных связей. Поэтому этот вопрос очень важен для нас" , — подчеркнул он.

Глава МИД Канады Мелани Жоли со своей стороны заверила, что Канада и дальше будет оказывать решительную поддержку Украине.

Во время встречи в присутствии премьер-министра и министра иностранных дел Канады был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области предоставления технической помощи Секретариату Кабинета министров для улучшения процессов координации формирования политик, стратегического планирования и мониторинга, процессов государственного управления с целью обеспечение их ориентированности на результат и нужды граждан.