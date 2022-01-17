Ставка по евробондам-2022 Украины подскочила до 26,5%

Продолжающиеся распродажи еврооблигаций Украины, вызванные ухудшающимися ожиданиями о возможном нападении России, обвалили котировки еврооблигаций Украины в понедельник на 2,3-4,6% (в зависимости от срока погашения), сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно котировкам в агентстве Bloomberg, цена наиболее "коротких" бумаг с погашением в сентябре этого года потеряла 3,3%, вследствие чего ставка к погашению по ним подскочила с 19,5% до рекордных 26,5%.

Еврооблигации с погашением в 2023-2024 годах снизились в цене на 2,3-3,3%, что привело к скачку их доходности на 2,2-2,5 процентных пункта (п.п.) – соответственно примерно до 16,3% и 16%.

Из-за падения цен еврооблигаций с погашением в 2025-2026 гг. на 4,3-4,6% ставки по ним увеличились почти на 2,3-1,6 п.п. – примерно до 14,5% и 13,2% соответственно.

Доходность бумаг с погашением в 2027 гг., подешевевших в понедельник примерно на 2,9%, достигла почти 12%, а упавшие в цене на 2,3% самые "длинные" еврооблигации с погашением в 2032 году теперь имеют ставку к погашению свыше 11% годовых.

Помимо этого в понедельник, как и в пятницу, еще на 2,7% подешевели и ВВП-варранты: теперь их цена составляет около 74,2% от номинала.

В целом со среды, когда начался обвал евробондов и ВВП-варрантов Украины из-за воинственной риторики официальных представителей РФ, они подешевели на 10-17%, ставка по самым "коротким" бумагам подскочила на 18,8 п.п., а по бумагам с погашением в 2023-2024 годах – на 5,7-5,9 п.п.

Распродажа украинских бумаг затронула и акции. Больше всего упали в цене контирующиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE) акции горнорудной компании Ferrexpo, чьи железорудные активы расположены в Полтавской области: на 10,7% в пятницу и на 4% в понедельник.

Больше, чем на 10%, за эти дни подешевела и нефтегазовая компания Enwell Energy, однако основной вклад в 8% внесла информация о принудительной продаже по решению правительства 20% газа по льготным ценам производителям продуктов питания.

Несколько лучше обстоят дела у агрохолдингов. Курс акций "Кернел" на Варшавской фондовой бирже (WSE) в понедельник снизился на 1,9%, "Астарты" – на 1,4%, ИМК – на 2,8%, а котирровки акций МХП на LSE в целом по итогам дня остали