ЕС разрешил ввоз курятины из Украины

Европейский Союз с 17 января снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, сообщает Экономическая правда.

Ограничения действовали с декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Украины случаев высокопатогенного гриппа птицы.

"Продукция птицеводства составляет значительную долю украинских товаров, которые экспортируются в ЕС. Поэтому снятие ограничений Европейским Союзом имеет очень важное значение для наших экспортеров.

Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства со всей территории страны", - заявила глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Ранее ЕС признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы.