Арестович покинул команду Зеленского

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника руководителя Офиса президента и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, сообщает Новое время.

В комментарии 4 каналу Арестович заявил, что уволился по собственному желанию и не будет присутствовать на следующей встрече ТКГ по Донбассу. По его словам, эта информация пока не официальна. Причиной увольнения он назвал «личные причины».

Алексей Арестович стал внештатным советником Андрея Ермака 1 декабря 2020 года. Его задачей глава ОП назвал «дать исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений».

28 декабря того же года Арестовича назначили спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу.