"Евровидение-2022": стали известны имена всех участников Нацотбора
Создатели конкурса огласили имена 27 артистов, которые "поборются" в Нацотборе на "Евровидение-2022". Среди них, Wellboy, Alina Pash, ROXOLANA и другие, сообщает Обозреватель.
Всего представлять Украину вызвались 284 исполнителя, однако организаторы озвучили имена лишь 27. К слову, песенный конкурс должен состояться в Турине (Италия) на арене PalaOlimpico.
Представлять Украину хотят такие артисты:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- София Шанти
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНТА
- Вика Ягич
- Восток
- Юлия Тимочко
До 24 января будут обнародованы восемь имен финалистов, а из них, путем жеребьевки, выберут одного (12 февраля), кто представит страну на певческом конкурсе. Нацотбор пройдет в обновленном формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 на телеканале UA: ПЕРШИЙ.
Полуфинал "Евровидения-2022" состоится 10 и 12 мая, а финал – 14 мая.