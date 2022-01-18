"Евровидение-2022": стали известны имена всех участников Нацотбора

"Евровидение-2022": стали известны имена всех участников Нацотбора
Фото: Facebook

Создатели конкурса огласили имена 27 артистов, которые "поборются" в Нацотборе на "Евровидение-2022". Среди них, Wellboy, Alina Pash, ROXOLANA и другие, сообщает Обозреватель.

Всего представлять Украину вызвались 284 исполнителя, однако организаторы озвучили имена лишь 27. К слову, песенный конкурс должен состояться в Турине (Италия) на арене PalaOlimpico.

Представлять Украину хотят такие артисты:

  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • FIZRUK
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • ROXOLANA
  • Schor
  • SHY
  • София Шанти
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • WELLBOY
  • АНТА
  • Вика Ягич
  • Восток
  • Юлия Тимочко

До 24 января будут обнародованы восемь имен финалистов, а из них, путем жеребьевки, выберут одного (12 февраля), кто представит страну на певческом конкурсе. Нацотбор пройдет в обновленном формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 на телеканале UA: ПЕРШИЙ.

Полуфинал "Евровидения-2022" состоится 10 и 12 мая, а финал – 14 мая.

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