Новые квартиры подорожали на 30%: причины и цены

В 2021 году стоимость недвижимости на первичном рынке выросла на беспрецедентные 30%. Рост цен начался еще в 2020-м. Тогда квартиры подорожали на 10-15%. Большинство экспертов указывают, что пик пройден в конце осени прошлого года, потому что дальнейший рост стоимости гражданам не по карману, сообщает UBR.

Застройщики объяснили такой скачок цен на "квадрат" несколькими факторами. В частности, повлияло удорожание металла и всех стройматериалов, повышение зарплат на рынке, инфляция и колебание курса доллара.

Также цены подтолкнул и небывалый спрос на недвижимость. Граждане активно скупали квартиры не только для проживания, но и в качестве инвестиции. В итоге наибольшим спросом пользовались одно- и двухкомнатные объекты. Такие квартиры проще сдать в аренду или продать.

При этом уже к середине осени активность покупателей снизилась на 20%. Больше всего для инвестиций пользуется спросом новая недвижимость.

Что касается подорожания в региональном разрезе, самый высокий рост зафиксирован в Киеве. В начале 2021-го минимальная стоимость "квадрата" стартовала от 19,5 тыс. грн. В конце года она достигла 23 тыс. грн. Средняя же цена составляла 28 тыс. грн в январе и 35 тыс. грн в декабре.

Средние цены квадратного метра в других городах по состоянию на начало и конец года выглядели таким образом: