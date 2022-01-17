Британия поставит Украине противотанковое оружие

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон будет поставлять Украине оружие, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности из-за угрозы российской агрессии, сообщает Новое время.

"Мы приняли решение поставлять Украине легкие противотанковые оборонительные системы" , — заявил Уоллес в парламенте Британии.

Министр добавил, что приглашает своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель для обсуждения кризиса.