Британия поставит Украине противотанковое оружие
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон будет поставлять Украине оружие, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности из-за угрозы российской агрессии, сообщает Новое время.
"Мы приняли решение поставлять Украине легкие противотанковые оборонительные системы", — заявил Уоллес в парламенте Британии.
Министр добавил, что приглашает своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель для обсуждения кризиса.
«Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их применяют для самообороны», - подчеркнул он.