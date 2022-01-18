FIFA назвала лучшего футболиста года
FIFA назвала лучшего футболиста года. Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сочли, что лучшим игроком года стал нападающий "Баварии" и польской сборной Роберт Левандовский, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
"Звание лучшего футболиста года достается Роберту Левандовскому", - говорится на странице FIFA в Twitter.
Кроме того, еще одна специальная награда от FIFA досталась Криштиану Роналду.
"Легенда. Победитель. Машина для голов", - заявили в FIFA.
На звание лучшего футболиста года по версии FIFA претендовали:
- нападающий "Баварии" Роберт Левандовский;
- нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси;
- полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах.