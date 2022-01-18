FIFA назвала лучшего футболиста года. Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сочли, что лучшим игроком года стал нападающий "Баварии" и польской сборной Роберт Левандовский, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Звание лучшего футболиста года достается Роберту Левандовскому" , - говорится на странице FIFA в Twitter.

Кроме того, еще одна специальная награда от FIFA досталась Криштиану Роналду.

"Легенда. Победитель. Машина для голов" , - заявили в FIFA.

Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award! Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

На звание лучшего футболиста года по версии FIFA претендовали: