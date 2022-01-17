Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел в Киеве встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в начале встречи Зеленский отметил важность визита главы немецкой дипломатии в Украину, в частности, на фоне напряженной ситуации вокруг границ страны. В связи с этим он выразил благодарность правительству Германии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Была предметно обсуждена ситуация с безопасностью вокруг Украины, ход мирного процесса и отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции. Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению Минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в Нормандском формате", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что значительное внимание во время встречи было уделено вопросам укрепления энергетической безопасности Украины.

"Президент подчеркнул, что "Северный поток – 2" является геополитическим проектом и оружием, направленным как против нашего государства, так и против всей Европы. Было совместно констатировано, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования", - подчеркивают в Офисе президента.

Уточняется, что собеседники также отметили общность подходов Украины и ФРГ к развитию взаимодействия в сфере энергетики, в частности, относительно "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии. В частности, было отмечено, что практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-немецких проектов в водородной энергетике.

"Также было отмечена необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего, гарантирования долгосрочного транзита газа через территорию нашего государства. Отдельное внимание было уделено обсуждению европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отмечено важность закрепления европейской перспективы нашего государства и выражено надежду на соответствующую поддержку со стороны ФРГ", - сообщают в ОП.

В Офисе президента добавляют, что в ходе встречи стороны также отметили символичность того факта, что визит Анналены Бербок в Украину проходит в день 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Германией.