Зеленский ответил на петицию об отмене воинского учета для женщин

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене приказа Министерства обороны Украины о расширении перечня специальностей женщин, подлежащих воинскому учету, сообщает Новое время.

Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову и попросил рассмотреть «существенное уточнение (сокращение) перечня» и разработку процедуры становления на учет онлайн, чтобы женщины не обязаны были присутствовать при этом лично. Также он призвал урегулировать вопрос прохождения медосмотра во время учета.

Президент поручил министру обороны решить вопрос «взвешенных и общественно приемлемых подходов» к административной ответственности — сейчас она грозит женщинам, которые не станут на учет до конца 2022 года.

В ответе президента сказано, что список профессий Минобороны оказался «недостаточно обоснованным и поэтому слишком широким», а четкую процедуру становления женщин на учет не сформировали.