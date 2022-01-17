Россия угрожает международному порядку - Минобороны Британии

Россия своим поведением угрожает не только суверенитету Украины, но и международному порядка, сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Палате представителей с докладом о ситуации вокруг Украины, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Нынешнее поведение России не только угрожает суверенитету гордого национального государства (Украине - ред.), это также дестабилизирует основанный на правилах международный порядок и бросает вызов ценностям, которые лежат в его основе" , - сказал глава оборонного ведомства.

Глава Минобороны подчеркнул, что на фоне агрессивного поведения России Великобритании важно быть солидарной с теми, кто разделяет эти ценности. По его словам, это и союзники по НАТО, и партнеры, включая Украину, Швецию и Финляндию.

В ходе своего доклада Уоллес сообщил о выделении Украины оборонительных вооружений, в частности, легких противотанковых систем.