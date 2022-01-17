В Печерском суде начали петь колядки в ожидании судьи

В зале Печерского райсуда Киева спели колядки. Это произошло 17 января во время ожидания судьи, который должен избрать меру пресечения пятому президенту Украины и лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко, сообщает Обозреватель.

Судью, который в 17:40 отправился в совещательную комнату, ждут уже пятый час.

По состоянию на 22:00, судья Алексей Соколов все еще не вернулся.

В зале также присутствует Андрей Парубий. Источник: кадр видео

Ранее руководитель центрального штаба "ЕС" Александр Турчинов заявил, что Соколову якобы стало плохо и ему вызвали скорую помощь.