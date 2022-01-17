Боррель исключил превентивные санкции против России

ЕС не планирует вводить превентивные санкции против России. Однако примет меры в случае нападения на Украину, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Отвечая на вопросы комиссии в Европарламенте, он отметил, что "в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры".

"Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России" , - сказал Боррель.

При этом он добавил, что работа над ограничительными мерами продолжается.

"Мы вновь повторяем, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции. Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается" , - пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России. В частности, с целью противодействия агрессивным намерениям российской власти.