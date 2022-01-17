Рецидивист из Молдовы стал украинским чиновником и попался на взятке

Гражданин Молдовы, которого разыскивает Интерпол, по поддельным документам устроился на работу в Государственную экологическую инспекцию Украины и попался на взятке, сообщает Вести.

"Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении и.о. начальника Управления государственного экологического надзора биоресурсов Госэкоинспекции по Николаевской и Одесской области, который требовал у предпринимателя 5 тыс. долларов США за непрепятствование работе автозаправочной станции", - заявила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что чиновник привлек в качестве посредника владельца общественной организации, специализировавшейся на защите экологии, к организации получения неправомерной выгоды.

ГБР задержал посредника "на горячем" при получении второй части неправомерной выгоды на сумму 4 тыс. долларов США. В тот же день был задержан и сам сотрудник Госэкоинспекции.

Следователи установили, что чиновник получил гражданство Украины и устроился на должность по поддельным документам. На самом деле он является гражданином Республики Молдова и находится в розыске Интерпола по ряду преступлений (уклонение от уплаты налогов, насилие, хулиганство), за которые, по законодательству Молдовы ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время чиновник отстранен от должности, его имущество арестовано, он лишен гражданства Украины, решается вопрос о его экстрадиции в Молдову.