Сторонники Порошенко анонсировали новый митинг

Организаторы акции в поддержку экс-президента Петра Порошенко призвали сторонников собраться на митинг у Печерского суда 19 января, сообщает Интерфакс-Украина.

После объявления, что продолжение заседания суда состоится 19 января в 14:00, Порошенко выступил перед митингующими. В частности, он обратился к сторонникам и призвал поддержать его 19 января.

После чего организаторы акции в поддержку Порошенко также призвали протестующих прийти на митинг у Печерского суда 19 января, который начнется в 13:00. После этого участники акции начали расходиться.