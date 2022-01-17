Делегация Конгресса в Киеве: сенаторы передали послание Путину

Сенаторы Соединенных Штатов Америки жестко предупредили президента Российской Федерации Владимира Путина, что тот совершит самую большую ошибку в своей карьере, если вновь вторгнется в Украину со своими стянутыми к границам войсками, сообщает УНИАН.

Об этом делегация американских сенаторов заявила журналистам в Киеве после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сенатор от Демократической партии Джин Шахин (штат Нью-Гемпшир) заявила, что делегация американских сенаторов прибыла в Украину с решительной поддержкой ее суверенитета.

"Мы также хотим отправить сообщение президенту Путину, что он должен понять, что мы на стороне Украины, и если он будет угрожать суверенитету Украины, мы привлечем его к ответственности" , – сказала Шахин.

Сенатор от Республиканской партии Роб Портман (штат Огайо) сообщил, что американская делегация на встречах в Киеве поинтересовалась у представителей украинских властей, что США могут сделать больше на поддержку Украины в сотрудничестве со странами-союзниками и странами-поборниками свободы во всем мире.

Американские сенаторы предостерегли президента России от самой большой ошибки в его карьере / фото УНИАН, Денис Прядко

Он заверил, что международные партнеры могут помочь еще больше Украине, чтобы она была способной сдержать "бессмысленное и ненужное российское военное наращивание" у своих границ.

Вместе с тем сенатор-демократ Эми Клобучар (штат Миннесота) подчеркнула, что выступила соавтором законопроекта о новых санкциях против России (законопроект предложила группа сенаторов во главе с республиканцем Робертом Менендесом).

"Наше сообщение о том, что будут последствия, если он (Путин – Ред.) решит нарушить неприкосновенность этой демократии" , – сказала Клобучар.

Сенатор-республиканец Роджер Викер (штат Миссисипи) подчеркнул, что во всем мире осуждаются незаконные действия Путина против суверенитета и территориальной целостности Украины и других суверенных государств.

По его словам, Парламентская ассамблея ОБСЕ после незаконной аннексии Крыма и вторжения России на восток Украины осудила режим Путина за нарушение документов, под которыми Россия подписалась, когда стала участницей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи (штат Коннектикут) заявил, что демократия в США будет сильнее, если демократия будет сильной в Украине.

"Наша свобода в Соединенных Штатах ставится под угрозу, когда украинская свобода находится под угрозой. Мы взаимосвязаны" , – подчеркнул Мерфи.

Он добавил, что действия России в Крыму и на востоке Украины, а также действия, которые РФ планирует осуществить сегодня, являются наиболее серьезным посягательством на послевоенный порядок со времен Второй мировой войны.

Сенаторы США предостерегли президента РФ от самой большой ошибки в его карьере / фото president.gov.ua

"Мы прибыли, чтобы послать двухпартийное безоговорочное сообщение, что Соединенные Штаты, Европа и Украина приложат усилия, чтобы Россия понесла серьезные экономические убытки вместе с ее силами безопасности, если решит осуществить традиционное вторжение в Украину" , – отметил Мерфи.

Сенатор-республиканец Кевин Крамер (штат Северная Дакота) выразил надежду, что Путин и Россия откажутся от агрессии.

Также сенатор-демократ Ричард Блюменталь (штат Коннектикут) считает, что "Путин совершил самую большую ошибку в своей карьере, потому что недооценил, как отважно украинский народ будет бороться с ним, если он вторгнется".