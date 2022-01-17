Шольц выступил против поставок оружия в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает «мудрую политику прошлой власти», которая не проводила поставки вооружения в Украину, сообщает Новое время.

В то же время он отметил, что информация о скоплении российских войск у границ Украины вызывает серьезную обеспокоенность. Шольц считает, что последствия возможного вторжения должны быть политическими и экономическими.

Канцлер Германии отметил, что совместно с властями Франции он будет работать над тем, чтобы активизировать работу Нормандского формата.