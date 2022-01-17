Британия не будет отправлять войска в Украину при вторжении РФ

Британия не будет отправлять в одностороннем порядке войска в Украину в случае вторжения России. При этом Лондон продолжит военную поддержку Киеву, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом сообщил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он отметил, что Соединенное Королевство всегда будет вместе с союзниками делать все возможное для обеспечения их и своей собственной безопасности.

"Мы всегда будем рассматривать все варианты, но буду честен - у России самые большие вооруженные силы в Европе, а Украина не является членом НАТО. Думаю, что было бы ложной надеждой говорить, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены в Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками" , - заявил министр.

По его словам, Британия "прикладывает все усилия для того, чтобы украинцы могли помочь самим себе - как через пакеты санкций, так и дипломатические меры".