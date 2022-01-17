Зеленский встретился с американскими сенаторами

Президент Владимир Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США шаги по сдерживанию российской агрессии, сообщает Укринформ.

"Во время встречи с делегацией американских сенаторов обсудили возможные шаги по сдерживанию российской агрессии" , - написал Президент в Инстаграме.

В ходе беседы Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за военную помощь Украине.

Как информиркет сайт Президента, в состав делегации Конгресса США вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

Глава государства поблагодарил Конгресс Соединенных Штатов Америки за солидарность с народом Украины на фоне нынешних вызовов безопасности.

«Для Украины, для нашего народа очень важно, что сегодня вы с нами. Это свидетельствует о неизменной двухпалатной, двухпартийной поддержке нашего государства, а также его суверенитете, территориальной целостности» , – заявил Президент.

Зеленский проинформировал сенаторов США о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ. Он отметил важную роль Конгресса в поддержке евроатлантических устремлений Украины и углублении взаимодействия между двумя государствами.

«Мы чувствуем и получаем действенную помощь в сфере безопасности в столь сложное время, время агрессии со стороны Российской Федерации» , – сообщил глава государства.

Во время разговора высказывалась единодушная позиция по поводу того, что газопровод Nord Stream 2 представляет вызов для энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

Президент заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессии.

Отдельно глава государства обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом «защиты российских граждан».

Также в беседе были подняты актуальные вопросы внутриполитической жизни нашего государства.

Американские сенаторы выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили полное и безоговорочное право нашего государства самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности.