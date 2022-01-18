В ООН хотят вакцинировать от COVID-19 каждого человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркивает необходимость вакцинировать от COVID-19 каждого человека в мире. По его мнению, только так можно ускорить выход из пандемии.﻿ Об этом он заявил в понедельник Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает УНИАН.

Он также отметил, что без этого невозможно полноценное восстановление экономики.

"Если мы не сможем вакцинировать каждого человека, то породим новые варианты, которые распространятся через границы и приведут к приостановке повседневной жизни и экономики" , - подчеркнул Гутерреш.

Он напомнил, что прошлой осенью ВОЗ представила стратегию, которая предусматривает вакцинацию 40% населения планеты до конца 2021 года и 70% – до середины этого года, однако к выполнению этой цели страны до сих пор не приблизились.

"Уровень вакцинации в странах с высоким уровнем дохода, как не стыдно, в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужно равенство вакцин, причем немедленно" , - добавил он.

Гутерреш подчеркнул, что фармацевтические компании должны проявить солидарность с развивающимися странами, поделившись опытом разработки вакцин, "чтобы мы все могли найти выход из этой пандемии".