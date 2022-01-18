В ООН хотят вакцинировать от COVID-19 каждого человека
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркивает необходимость вакцинировать от COVID-19 каждого человека в мире. По его мнению, только так можно ускорить выход из пандемии. Об этом он заявил в понедельник Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает УНИАН.
Он также отметил, что без этого невозможно полноценное восстановление экономики.
"Если мы не сможем вакцинировать каждого человека, то породим новые варианты, которые распространятся через границы и приведут к приостановке повседневной жизни и экономики", - подчеркнул Гутерреш.
Он напомнил, что прошлой осенью ВОЗ представила стратегию, которая предусматривает вакцинацию 40% населения планеты до конца 2021 года и 70% – до середины этого года, однако к выполнению этой цели страны до сих пор не приблизились.
"Уровень вакцинации в странах с высоким уровнем дохода, как не стыдно, в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужно равенство вакцин, причем немедленно", - добавил он.
Гутерреш подчеркнул, что фармацевтические компании должны проявить солидарность с развивающимися странами, поделившись опытом разработки вакцин, "чтобы мы все могли найти выход из этой пандемии".