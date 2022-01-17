Литва изменила карантинные ограничения

Из-за распространения штамма Омикрон в Литве с 17 января в силу вступают новые правила управления COVID-19, сообщает Укринформ.

Согласно информации портала Дел﻿﻿фи, теперь на мероприятиях в закрытых помещениях все лица старше 6 лет и участники, и обслуживающий персонал должны носить не медицинские маски, а респираторы с уровнем защиты не меньше FFP2, которые хорошо прилегают к лицу и полностью закрывают нос и рот. При этом респираторы могут не надевать инвалиды, которые не могут их носить по состоянию здоровья. Этим людям рекомендуют надевать защитные щитки. Организаторы мероприятий должны следить за тем, чтобы все участники были в респираторах, людей без них не должны обслуживать.

Надевать респираторы или медицинские маски рекомендуют и во время мероприятий на открытом пространстве, если нет возможности соблюдать безопасную дистанцию. Минздрав рекомендует проводить все мероприятия на улице.

Срок изоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19, сокращается до 7 дней. Изолироваться должны все, независимо от того, привиты ли люди. Исключение касается только переболевших COVID-19 не больше 90 дней назад, если болезнь была подтверждена ПЦР-тестом или быстрым тестом на антигены в лаборатории.

Контактировавшим с больными на работе изолироваться придется только в том случае, если они находились с больным в закрытом помещении дольше 4 часов и дистанция между ними была меньше 1 м.

Всем контактировавшим после изоляции надо общаться с другими людьми, не снимая маску или респиратор, пока не истечет 10 дней со дня контакта с больным. Минздрав отмечает, что такие люди не могут участвовать в массовых мероприятиях, находиться в местах массового скопления людей, им следует ограничить общение, следить за своим здоровьем, мерить температуру, соблюдать дистанцию, соблюдать гигиену рук, чихания.

Изоляция больных бессимптомной формой может быть прекращена не через 10, а через 7 дней с момента, когда был взят образец на анализ. Бессимптомная форма означает, что у человека нет никаких признаков COVID-19 – температуры, кашля, боли в горле, слабости, головной боли, мышечной боли, тошноты, рвоты, поноса, потери обоняния и вкуса.

Срок изоляции приехавших из-за границы непривитых лиц сокращается до 7 дней. Как и прежде, перед поездкой им надо сдать тест на COVID-19. Кроме того, с 17 января рекомендуемый ПЦР-тест для приезжих из красной, желтой и серой зоны нельзя сдать в мобильном пункте, по номеру 1808 на него регистрировать не будут.