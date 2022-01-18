Норвегия заявила о росте российских кибератак

Россия увеличила количество гибридных операций против Норвегии на фоне усиления напряженности в отношениях с США и НАТО. В том числе кибератаки, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как пишет The Times, ссылаясь на слова премьер-министра, атакам, связанных с российскими хакерами, в частности, подверглись компания Nortura - один из крупнейших производителей продуктов питания, а также правительство Нурланна - одной из самых северных областей королевства.

Стере также сообщил, что гражданские самолеты Норвегии пострадали от помех, вызванных военным оборудованием, но подробностей не рассказал.

"Мы сталкиваемся с гибридными операциями, иногда направленными на компании и технологические исследования, а также на ключевые учреждения, такие как Стортинг" , - сказал премьер.

Скандинавские и балтийские государства обеспокоены угрозой, которую Россия представляет для всей Восточной Европы, и риском того, что любой конфликт в Украине может перекинуться на север.