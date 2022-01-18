В Харьковской области неизвестный ограбил АЗС

Полиция открыла уголовное производство по факту разбойного нападения на автозаправочную станцию в с. Куриловка Харьковской области, которое было совершено в воскресенье вечером, сообщает Интерфакс-Украина.

"Неизвестный в балаклаве под угрозой применения оружия завладел кассой, после чего произвел выстрел в воздух и скрылся... Следователями по факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины" , - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В отделе коммуникаций уточнили, что нападавший забрал 15 тыс.грн.