В Харьковской области неизвестный ограбил АЗС
Полиция открыла уголовное производство по факту разбойного нападения на автозаправочную станцию в с. Куриловка Харьковской области, которое было совершено в воскресенье вечером, сообщает Интерфакс-Украина.
"Неизвестный в балаклаве под угрозой применения оружия завладел кассой, после чего произвел выстрел в воздух и скрылся... Следователями по факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В отделе коммуникаций уточнили, что нападавший забрал 15 тыс.грн.