Канада отправила в Украину спецназ из-за угрозы РФ - СМИ

Минобороны Канады направило отряд сил специального назначения в Украину. В частности, военные будут помогать своему дипломатическому корпусу в случае вторжения России, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как передает Global News, присутствие канадского спецназа является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.

"Отряд, в частности, должен помочь разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай обострения ситуации на российско-украинской границе" , - говорится в сообщении.

Официально эту информацию телеканалу не подтвердили ни в Минобороны, ни в правительстве Канады.

"Канадское командование сил специальных операций является частью более широких усилий Вооруженных сил по поддержке сил безопасности Украины" , - заявила пресс-секретарь командования специальных операций майор Эмбер Бино.

Бино отметил, что канадские спецназовцы проводят обучение, а также инструкторский и лидерский опыт для украинских коллег с 2020 года.