Украина обогнала РФ в рейтинге привлекательности гражданств
Украина оказалась на 80-м месте в глобальном рейтинге гражданств мира. Наша страна обогнала Россию, которая заняла 82-е место, сообщает Обозреватель.
Такие данные обнародовала консалтинговая компания CS Global Partners. В тройке лучших вошли Швейцария, Дания и Финляндия. Авторы рейтинга при составлении учитывали интервью и фокус-группы с жителями стран, экспертами по гражданствам, опросы более 500 состоятельных инвесторов.
Все государства оценивали по пяти критериям: безопасность, экономические возможности, качество жизни, глобальная мобильность, финансовая свобода. По ним результаты Украины оказались такими:
- глобальная мобильность – 49-е место;
- качество жизни – 65-е место;
- экономические возможности – 71-е место;
- финансовая свобода – 85-е место;
- безопасность – 135-е место.
У соседних с Украиной стран такие показатели:
- Польша – 29-е место;
- Словакия – 37-е место;
- Венгрия – 41-е место;
- Румыния – 44-е место.
При этом наша страна обошла Россию, которая на 82-м месте, Беларусь (88-е место) и Молдову (86-е место).