Резников поблагодарил Британию за противотанковое оружие

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Великобританию за решение предоставить Украине противотанковые системы вооружения, сообщает Украинская правда.

Об этом он написал в Twitter.

"Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими, противотанковыми оружейными системами защиты! Спасибо нашему другу Бену Уоллесу (министр обороны Британии - ред.) за отличное выступление в Британском парламенте" , – заявил Резников.