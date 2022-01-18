Директор ЦРУ на прошлой неделе посещал Украину - СМИ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с лидером Украины Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб региональную напряженность и усилия, которые направлены на ее разрядку, сообщает Лента.Ру.

Об этом написала журналистка CNN Наташа Бертранд в своем Twitter-аккаунте.

Scoop: CIA Dir Burns traveled to Kyiv last week and met with Zelensky, amid Russia’s military buildup. A US official said Burns & intel counterparts discussed “current assessments of risk to Ukraine.” US disclosed alleged Russian false flag plot soon after. w/@KatieBoLillis — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) January 17, 2022

"В прошлую среду директор Бернс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где он провел консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России в Украину" , — написала она.

По ее словам, темой для обсуждения стали оценки рисков, с которыми столкнулась Украина.

"В ходе визита он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности" , — привела журналистка слова источника.

Ранее портал Yahoo News сообщил, что ЦРУ курирует подготовку на территории США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки. По данным собеседников портала, программа стартовала в 2015 году. Обучение украинских спецназовцев развернуто на тайном объекте на юге США.