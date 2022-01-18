Залужный считает, что Украина готова к членству НАТО

Украина не только выполнила план действий по членству в НАТО (ПДЧ), но и овладела стандартами Североатлантического альянса лучше некоторых государств-участников, сообщает Корреспондент.

Об этом рассказал журналистам "Укринформ" главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Украинская армия сделала большой шаг, чтобы приблизиться к членству в НАТО, подчеркнул главком ВСУ.

"Не хочу никого критиковать, но таким количеством стандартов, насколько я знаю, овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами альянса" , - сказал он.

Залужный отметил, что ВСУ освоили более 300 стандартов НАТО. По его мнению, вступление в НАТО зависит от политиков.