На Прикарпатье парень пытался взорвать авто и остался без руки

В Ивано-Франковске (Прикарпатье) 21-летний парень во дворе одной из многоэтажек пытался подложить бомбу в припаркованную элитную машину, но взрывное устройство сработало в его руках, сообщает УНИАН.

После взрыва молодой человек сбежал, но вскоре был вынужден обратиться за медицинской помощью. По сведениям журналистов ТСН, состояние парня было тяжелое, у него была оторвана часть руки. Впоследствии злоумышленнику сделали операцию, но руку спасти так и не смогли.

"...Его состояние было тяжелое – оторванная часть руки, большая потеря крови, куча осколочных ранений. Молодого человека прооперировали. В полиции подробности пока не разглашают, но возле палаты подрывника дежурят" , – отмечается в сюжете.

Заведующая неотложной помощи областной больницы Иванна Васкул сказала, что рука была фактически размозжена, и ее "забрали почти до локтя".