Арабская коалиция атаковала столицу Йемена: есть погибшие

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. Решение принято в ответ на удары проиранских боевиков-хуситов по территории ОАЭ, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Согласно материалам Sky News Arabia, удары с воздуха начали наноситься по Сане. В сообщении коалиции отмечается, что удары нацелены на "лидеров террористов" и спровоцированы военной необходимостью. Мирных жителей для их безопасности призвали держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов.

Сообщается о более 20 погибших и уничтожении штурмовиками F-15 двух пусковых установок баллистических ракет.

Отметим, в понедельник, 17 января, с территории Йемена аэропорт Абу-Даби и нефтехранилища компании ADNOC атаковали десятки беспилотников со взрывчаткой и баллистических ракет. В результате нападения вспыхнули пожары.

Сообщается о трех погибших - граждан Пакистана и Индии. Ранения получили шесть человек. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы.