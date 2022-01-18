На Запорожье расследуют несколько тяжких преступлений против детей

Полиция Запорожской области расследует сразу несколько уголовных производств, открытых по фактам тяжких преступлений совершенных по отношению к несовершеннолетним детям, двое из которых погибли, сообщает Интерфакс-Украина.

Как информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области, вечером 17 января во время реанимационных мероприятий в автомобиле скорой помощи умерла 4-х месячная девочка, которая находилась в антисанитарных условиях в квартире многоэтажного дома по ул. Патриотической в г. Запорожье.

Медиков к ребенку вызвал знакомый ее матери. По его словам, женщина ушла из дома, оставив новорожденную дочь. Следствием установлены признаки ненадлежащего питания ребенка и отсутствия элементарных гигиенических условий его содержания.

Мать умершей девочки ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. На данное время ее местонахождение не установлено.

Открыто уголовное производство по ст.166 УК Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком).

Также, 16 января в с.Радивоновка Мелитопольского района (Запорожская обл.) найден мертвым 11-летний подросток, который исчез в августе 2020 г. Тело мальчика, залитое бетоном, было обнаружено на территории одного из частных домов в погребе.

По информации правоохранителей в его убийстве подозреваются двое мужчин 25-ти и 45-ти лет, которые 17 января были задержаны полицией в Запорожье.

По данным следствия, преступники выкрали мальчика и в течение двух недель силой удерживали в подвале частного дома. Ребенок скончался от травм, полученных в результате избиений.

Задержанным предъявлено подозрение по факту умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительном сговору группой лиц, похищение и лишение свободы человека.

Также, по информации ГУ Нацполиции в Запорожской области, установлены новые обстоятельства жестокого издевательства группы подростков над 14-летним сверстником в пгт Кушугум (Запорожская обл.).

Как сообщалось, 15 января шестеро подростков возрастом от 12 до 15 лет заманили своего бывшего одноклассника в частный дом, где несколько часов издевались над ним.

Преступление было квалифицировано полицией как "пытки". Открыто уголовное производство по ч.2 ст.127 УК Украины.

17 января по данному факту открыты еще два уголовных производства по ч.2 ст.187 УК Украины (Разбой) и ч.3 ст.153 (Сексуальное насилие).

Двое участников преступления - 15 летние учащиеся Кушугмского учебного заведения, задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

В ближайшее время по согласованию с Запорожской окружной прокуратурой будет решаться вопрос о сообщении несовершеннолетним фигурантам преступления подозрения и меры пресечения.

Санкция уголовных статей, по которым расследуется дело, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.