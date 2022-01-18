Канада и Британия продолжат тренировать украинских военных

Канада и Великобритания заверили Украину, что никак не будут реагировать на ультиматумы Путина относительно вывода тренировочных военных подразделений с территории нашей страны, сообщает Укринформ.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире программы «Свобода слова на ICTV».

Она проинформировала, что по результатам заседания Комиссии Украина - НАТО, состоявшегося 10 января, а также переговоров в понедельник Украина договаривается с союзниками об усилении двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

«В частности, речь идет о сотрудничестве с Канадой, Великобританией, а также США. Сегодня в Киеве находится министр иностранных дел Канады. Важно, что и Канада, и Великобритания подтвердили, что они никак не будут реагировать на ультиматумы Путина по выводу тренировочных военных подразделений с территории Украины. Более того, их работа продолжится и усилится» , – сказала Стефанишина.

По ее словам, у украинской стороны нет иллюзий, что армия НАТО будет воевать на нашей территории, в то же время в интересах стран Альянса обеспечить нашу обороноспособность.

«Это также было подтверждено» , - отметила вице-премьер.

Стефанишина добавила, что Украина также ведет переговоры с рядом других стран НАТО об усилении сотрудничества в оборонной сфере. По ее словам, она не может об этом публично говорить, но эти договоренности стали серьезно обсуждаться после заседания Комиссии Украина – НАТО.