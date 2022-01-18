ОБСЕ изучает ситуацию с вероятной утечкой аммиака в ОРДЛО

СММ ОБСЕ уточняет информацию о вероятной утечке аммиака на заводе во временно оккупированной российскими войсками Горловке Донецкой области, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в ежедневном отчете №10/2022, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 17 января.

"16 и 17 января Миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка). СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию" , - говорится в отчете.

Как сообщалось, 15 января Главное управление разведки МО Украины сообщило, что российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, завозимыми на временно оккупированные территории Украины. И химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке нашего государства.

По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" были доставлены ​​емкости с аммиаком, и из-за нарушения герметичности произошла утечка в воздух ядовитых веществ.

В разведке отметили, что вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована как повод для обвинения Украины в применении отравляющих химических веществ и для расширения вооруженной агрессии.