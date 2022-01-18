В Хмельницкой области задержали контрабандистов с самолетом

В Хмельницкой области, в 35 км от границы с Молдовой, пограничники обнаружили контрабандистов, которые для переправки подакцизных товаров собирались использовать самолет, сообщает Укринформ.

По информации ГПСУ, пограничники получили информацию от неравнодушных граждан о появлении самолета на поле возле населенного пункта Хмельницкой области, в 35 км от границы с Молдовой.

На месте оперативники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками теруправления ГБР при силовой поддержке спецназовцев «ДОЗОР» обнаружили троих граждан Украины и одного гражданина Молдовы.

Злоумышленники готовились к контрабанде подакцизных товаров через государственную границу с использованием списанного и практически не пригодного для полетов самолета АН-2.

"На месте происшествия также обнаружили вспомогательное для осуществления противоправной деятельности оборудование: средства GPS-навигации, бочки с горюче-смазочными материалами, фонари для осуществления освещения импровизированной взлетной полосы в ночное время" , - говорится в сообщении.

Сотрудники Нацполиции провели первоочередные следственные мероприятия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 281 УК (нарушение правил воздушных полетов).