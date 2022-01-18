Боррель считает вторжение РФ в Украину маловероятным

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе заседания комиссии Европарламента по иностранным делам оценил вероятность возможного нападения России на Украину, сообщает Зеркало недели.

Он отметил, что подобный сценарий не является вероятным, следует из трансляции заседания на YouTube. Непосредственно Боррель сказал, что "массированная атака на Украину не кажется мне наиболее возможным сценарием". При этом он призвал РФ к деэскалации ситуации вокруг Украины и подчеркнул, что безопасности Европы не может быть без гарантий безопасности Украины.

Также Боррель заявил, что Евросоюз готов в случае агрессии РФ против Украины принять необходимые меры и не исключил пересмотра архитектуры европейской безопасности.

"Пересмотр архитектуры европейской безопасности мог бы быть выгоден всем" , — заявил он.

Боррель уточнил, что невозможно обсуждать архитектуру безопасности Европы "без участия самих европейцев".