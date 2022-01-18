Российские дипломаты готовятся к эвакуации из Украины – NYT

Дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. 5 января страну покинули 18 человек – в основном, дети и жены российских дипломатов, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По словам источника The New York Times в СБУ, в ближайшие дни, добавил он, ожидается, что из Украины уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове. Согласно заявлению официального представителя США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации.