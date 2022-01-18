Британские самолеты облетают Германию, доставляя военную помощь Украине

Основатель издания Conflict News Кайл Глен сообщил, что британские военные борты доставляющие в Киев вооружения для усиления обороноспособности украинской армии, направляясь в Украину облетают воздушное пространство Германии, сообщает Зеркало недели.

Эту информацию он опубликовал в своем Twitter.

A second RAF C-17 is heading towards Ukraine this evening, both deliberately avoided German airspace. I wonder if Germany is refusing flights with weapons for Ukraine access to their airspace. pic.twitter.com/7Y1rBqjmO4 — Kyle Glen (@KyleJGlen) January 17, 2022

В качестве доказательства Глен в своем твите предоставил данные Flight Radar, на которых видно, что британские военные воздушные суда действительно вынуждены делать крюк огибая территорию Германии.

Также Глен, в опубликованном сообщении, задается вопросом, не вызван ли этот неудобный с логистической точки зрения маршрут, прямым запретом Германии на прохождения своего воздушного пространства самолетам доставляющим военную помощь Украине, против чего активно выступает Германия.