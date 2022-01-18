Британские самолеты облетают Германию, доставляя военную помощь Украине
Основатель издания Conflict News Кайл Глен сообщил, что британские военные борты доставляющие в Киев вооружения для усиления обороноспособности украинской армии, направляясь в Украину облетают воздушное пространство Германии, сообщает Зеркало недели.
Эту информацию он опубликовал в своем Twitter.
В качестве доказательства Глен в своем твите предоставил данные Flight Radar, на которых видно, что британские военные воздушные суда действительно вынуждены делать крюк огибая территорию Германии.
Также Глен, в опубликованном сообщении, задается вопросом, не вызван ли этот неудобный с логистической точки зрения маршрут, прямым запретом Германии на прохождения своего воздушного пространства самолетам доставляющим военную помощь Украине, против чего активно выступает Германия.
“Сегодня вечером в сторону Украины следует второй борт C-17 RAF, оба намеренно избежали воздушного пространства Германии. Интересно, отказывает ли Германия в доступе к своему воздушному пространству при полетах с оружием для Украины”, — написал Глен.