"СП-2" не заработает при нападении на Украину – сенатор

Страны Запада должны дать понять президенту РФ Путину, что газопровод Nord Stream 2 не будет работать, если Россия вторгнется в Украину, сообщает Укринформ.

«Мы должны дать Путину понять, что газопровод Nord Stream 2 не будет работать. У него не будет этого богатства, если он предпримет какие-либо действия для свержения правительства в Украине. Его (газопровод – ред.) закроют» , – цитирует слова американского сенатора-республиканца Митта Ромни телеканал NBC News.

По его словам, РФ будут ожидать коллективные санкции всего Запада, а не только США, если она прибегнет к новой агрессии против Украины. Ромни выразил мнение, что российский президент пытается воссоздать СССР:

«Мы отдаем себе отчет, что Владимир Путин пытается воссоздать Советский Союз в той или иной форме. Он пытается восстановить то, что имел раньше. Этого нельзя допустить».

Политик также добавил, что глава Кремля пытается разделить блок НАТО и ослабить его.