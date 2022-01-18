Авиакомпании США просят Байдена повременить с развертыванием 5G

Руководители крупнейших авиакомпаний США обратились к правительству с просьбой немедленно вмешаться в запланированное развертывание сетей 5G вблизи крупных аэропортов, чтобы предотвратить «тяжкие экономические последствия», сообщает Укринформ.

Согласно материалам CNN, в письме к администрации США представители авиаотрасли просят отложить развертывание оборудования для сетей 5G возле аэропортов, поскольку это приводит к ограничениям на использование самолетов, введенным Федеральным авиационным управлением (FAA). Они обеспокоены тем, что сигналы 5G-передатчиков будут создавать помехи для работы, в частности, радарных высотомеров, установленных на самолетах.

«Последствия для пассажирских и грузовых перевозок и экономики в целом просто неизмеримы. Откровенно говоря, торговля страны остановится» , - указывают руководители восьми крупнейших авиакомпаний США, а также подразделений авиаперевозок почтовых операторов FedEx и UPS.

Авторы письма отмечают, что переговоры между авиакомпаниями и телекоммуникационной сферой продолжаются. Операторы связи Verizon и AT&T ранее уже отложили внедрение 5G до января.

В то же время, сообщает CNN, федеральные органы намерены ослабить некоторые ограничения для коммерческих авиалайнеров на этой неделе, когда начнут функционировать новые технологии 5G.

В FAA заявили, что разрешили использование двух типов радиолокационных высотомеров, позволяющих совершать посадку в условиях плохой видимости, на некоторых типах самолетов Boeing и Airbus. Это касается 48 из 88 взлетно-посадочных полос, которые затронуло развертывание 5G.

Впрочем, признают в авиационном управлении, новейшие телекоммуникационные технологии окажут влияние на работу части аэропортов.