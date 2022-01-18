Кувейт становится непригодным для жизни из-за жары

Одна из самых жарких стран в мире Кувейт становится непригодной для жизни из-за высокой температуры. За несколько недель до пика жары в 2021 году температура впервые преодолела отметку в 50 градусов Цельсия, сообщает Корреспондент.

Как пишет Bloomberg, власти запрещают работу на открытом воздухе после полудня в жаркие дни. Жара неблагоприятно влияет на животных. Птицы умирают из-за отсутствия тени и воды, кошки страдают от обезвоживания и тепловых ударов.

Кувейт - четвертый экспортер нефти в ОПЕК. Из-за бездействия политиков страна не сокращает выбросы углекислого газа в отличие от соседних ОАЭ и Саудовской Аравии.

Отмечается, что Кувейт имеет один из самых высоких показателей выбросов углекислого газа на душу населения в мире. Однако граждане даже не думают отказываться от бензина, цена которого очень дешевая.

На климатическом саммите COP26 в Шотландии власти Кувейта пообещали сократить выбросы парниковых газов на 7,4% 2035 году, что намного меньше 45-процентного снижения, необходимого для предотвращения климатической катастрофы.